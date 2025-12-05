¿Cómo salió Argentina cuando se enfrentó contra Argelia y Austria?

La Selección argentina llegará al Mundial 2026 con un historial favorable frente a Argelia y Austria, dos selecciones con las que casi no registra enfrentamientos oficiales y que tendrá como rivales en la fase de grupos. Aunque los antecedentes son escasos, el balance estadístico previo es positivo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina vs Argelia: el único antecedente previo

El historial entre Argentina y Argelia está compuesto por un solo partido.

El 5 de septiembre de 2007, en un amistoso internacional, la Albiceleste se impuso 4 a 3. Aquel encuentro tuvo como protagonista a un joven Lionel Messi, autor de dos goles, mientras que Carlos Tevez y Esteban Cambiasso completaron la cuenta.

Partidos jugados: 1

Victorias de Argentina: 1

Empates: 0

Derrotas: 0

Goles a favor: 4

Goles en contra: 3

No existen antecedentes oficiales ni duelos en Copas del Mundo entre Argentina y Argelia, por lo que el choque en el Mundial 2026 será el primero en un torneo FIFA.

Argentina vs Austria: dos encuentros y un registro favorable

El historial ante Austria es solo un poco más amplio. Argentina disputó dos amistosos en territorio austríaco, ambos antes de la década del 90.

En 1980, la Selección ganó 5 a 1 en Viena.

En 1990, volvieron a enfrentarse y empataron 1 a 1, también en Viena.

Partidos jugados: 2

Victorias de Argentina: 1

Empates: 1

Derrotas: 0

Goles a favor: 6

Goles en contra: 2

Al igual que con Argelia, no hay cruces por Copas del Mundo ni por competiciones oficiales entre ambos.

Jordania: el único rival sin antecedentes

Dentro del Grupo J, el único seleccionado con el que Argentina nunca se enfrentó, ni en amistosos ni en torneos oficiales, es Jordania. El duelo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México será, por lo tanto, un estreno absoluto entre ambas selecciones.