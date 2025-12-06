El lunes se prende el arbolito de Navidad en Plaza 9 de Julio

Municipal06/12/2025
árbol navidad plaza 9 de julio

A semanas de Navidad, desde la Municipalidad confirmaron el encendido del tradicional Árbol ubicado en Plaza 9 de Julio. 

Entrevistado por Aries, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, confirmó que el encendido será el lunes, y con esto se dará inicio formal a las celebraciones navideñas con la tradicional iluminación del arbolito principal en Plaza 9 de Julio.

Vacaciones y regalos de Navidad, ¿qué libros eligen los salteños?

En esta ocasión también se presentará el Coro Arsis con los tradicionales villancicos navideños en esta fecha tan especial. 

Las actividades comenzarán a las 17, y culminarán con el encendido del árbol que además, se hace en un fin de semana largo, donde se espera la llegada de muchos turistas. 

