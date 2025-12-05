Vacaciones y regalos de Navidad, ¿qué libros eligen los salteños?

Llegan las vacaciones de verano para los estudiantes, y los viajes de verano para muchas familias, esto sumado a los regalos de Navidad transforma la época en una ideal para la lectura.

En este sentido InformateSalta dialogó con Lilian Vera vendedora de Rayuela que comentó que para los niños "suelen elegir libros didacticos o abrementes, que traen preguntas y respuestas. Para los viajes (sobre todo en automóvil) son bastante entretenidos".

Los jovenes suelen ir y buscar, "Harry Potter, ahora con Pokémon y Five Nights at Fredys lo están buscando mucho".

En el segmento adulto "La Muerte Ajena, de Claudia Pïñeiro, es la más solicitada". Consultada sobre autores nacionales destacó a Viviana Rivero.

"Fue un año muy movido e interesante", destacó Vera