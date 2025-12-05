“No me arrepiento”: L-Gante sorprendió a todos al revelar la tremenda experiencia que vivió con Wanda Nara

L-Gante volvió a referirse a su relación con Wanda Nara y reveló que aquel capítulo, tan expuesto como inesperado para él, lo marcó más de lo que muchos imaginaban.

En una charla relajada con Mario Pergolini en el ciclo Otro día perdido (eltrece), el artista repasó cómo vivió ese período, qué le generó a nivel personal y de qué manera lo hizo repensar su vínculo con la fama.

Todo se inició cuando en el estudio proyectaron una imagen suya junto a Wanda en París. La foto, tomada durante el momento más mediático del romance, lo llevó inmediatamente a reflexionar sobre el choque entre su vida anterior y aquel escenario repentino.

“No te imaginás un día estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes para ver si una chica te da bola para por lo menos ir a tomar una coca, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel”, dijo, entre risas y nostalgia.

L-Gante reconoció que aquella relación lo obligó a observar su entorno con otros ojos y a entender que ciertos niveles de exposición pueden transformar la dinámica cotidiana de maneras que no siempre son fáciles de procesar. “Me marcó. Aprendí un montón, sobre todo de cómo manejarme en ciertas situaciones”, aseguró. También destacó que estar cerca de una figura nacional e internacionalmente reconocida lo llevó a convivir con un nivel de atención pública que hasta entonces no había experimentado.

Pergolini quiso saber si alguna vez repetiría una relación tan pública y tan intensa. La respuesta del cantante fue inmediata pero matizada, reflejando la madurez que asegura haber adquirido en ese período. “No sé si lo repetiría, pero no me arrepiento. Todo lo que viví me sirvió para crecer”, sostuvo. Sus palabras dejaron en claro que aquel vínculo, más allá de su duración, fue un punto de inflexión en su vida personal y en su forma de enfrentar el mundo del espectáculo.

El músico también dio a entender que la vorágine mediática que rodeó la historia afectó su percepción de la exposición pública y lo llevó a adoptar un perfil más cauteloso. Según dijo, el nivel de atención que generaba cada movimiento terminó convirtiéndose en un peso que no siempre estuvo preparado para sostener. Sin embargo, valoró que la experiencia le haya permitido ganar herramientas para manejar estas situaciones con más claridad y menos improvisación.