Cinco heridos en un grave accidente en Río Piedras

Un automóvil Toyota Corolla volcó cerca de las cuatro de la tarde sobre ruta 9/34 cerca de la zona de Arroyo Blanco a la altura del kilómetro 1487 cerca del acceso a Río Piedras. En el rodado viajaban cinco personas que viajaban desde Córdoba rumbo a Jujuy.

Todo parece indicar que el conductor del rodado perdió el control y el vehículo chocó contra el guardarrail para dar varios tumbos.

Dos menores y una mujer mayor aparentemente salieron despedidos al momento del impacto y dos personas quedaron atrapadas en el automóvil. En ese momento pasaban tres médicos que pararon para auxiliar a los heridos mientras que bomberos lograron rescatar a las víctimas de entre los hierros.

Dos de los adultos presentarían fracturas en distintas partes del cuerpo mientras que los dos menores de diez y cuatro años fueron derivados en código rojo a Salta en dos ambulancias por la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajaron bomberos de Río Piedras, policías y bomberos de Metán. La ruta estuvo cortada mientras realizaban las pericias en el lugar y posteriormente liberada.