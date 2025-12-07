Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Deportes07/12/2025
Racing venció 1-0 a Boca y es finalista de los Playoffs del Torneo Clausura. 

