Récord histórico en el Quini 6: un hombre ganó más de 8800 millones de pesos

Este domingo se vivió un hecho histórico en el Quini 6: un jugador de Reconquista se quedó con el superpozo acumulado y obtuvo un premio de $8.844.300.000, la suma más alta entregada en pesos desde la creación del juego.

El ticket ganador fue emitido por la agencia número 9321 de la ciudad santafesina. La combinación acertada fue 05 – 15 – 25 – 33 – 40 – 45, números que lo hicieron acreedor del mayor pozo de la modalidad “Revancha”, que venía creciendo semana tras semana.

Tras los descuentos impositivos, que rondan el 30 % del monto bruto, el afortunado recibirá aproximadamente $6.190 millones, cifra que equivaldría a unos 4,2 millones de dólares según la cotización oficial previa al fin de semana largo.

El sorteo repartía un total cercano a los $16.000 millones entre sus distintas variantes, aunque la “Revancha” concentraba el pozo más importante y era la más esperada por los apostadores.

Con este resultado, el Quini 6 vuelve a demostrar su impacto entre los jugadores y cómo un solo acierto puede transformar por completo la vida de quien confía en la suerte y se anima a intentar un golpe de fortuna.