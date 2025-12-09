Desde hoy, ya se puede renovar el Pase Libre de SAETA

Sociedad09/12/2025
Pase Libre Saeta

Según informó SAETA, desde hoy martes los estudiantes ya pueden renovar el Pase Libre. El trámite está habilitado para ingresantes al nivel inicial, alumnos que necesiten obtener su primera tarjeta y quienes cursen los niveles primario y secundario.

Desde la empresa, recordaron que los trámites que requiere la impresión de una tarjeta o que implique el cambio de nivel educativo deberá realizarse de modo presencial y con turno online previo, mientras que el resto deberá efectuarse por autogestión en las terminales habilitadas para ese fin.

Para realizar el trámite se deberá tener en cuenta: 

  • Nivel inicial o primera tarjeta: Deberán gestionar el turno online de PRIMERA GESTION DE TARJETA y presentarse en fecha y hora seleccionada con la constancia de inscripción y fotocopia de DNI. Deberá concurrir el titular del Pase para la toma de la fotografía que se imprimirá en la tarjeta. Este primer trámite es gratuito.  
  • Cambio de nivel: Quienes pasen de nivel primario a secundario deberán gestionar un turno y presentarse con fotocopia de DNI y constancia de inscripción. Si la tarjeta está deteriorada o la fotografía está desactualizada, deberán tramitar un duplicado y abonar el valor correspondiente.
  • Primarios y secundarios: El beneficio podrá renovarse por autogestión en los Centros de atención al usuario de Pellegrini 824, del Paseo Salta, (ex Híper Libertad), de la sede central de SAETA en Pellegrini 897; municipalidad de Campo Quijano; Rosario de Lerma y Universidad Nacional de Salta. Solo podrán renovar el Pase, aquellos alumnos que se encuentren incluidos en el Padrón Estudiantil al que se accede desde la web www.saetasalta.com.ar

