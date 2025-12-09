Desde hoy, ya se puede renovar el Pase Libre de SAETA

Según informó SAETA, desde hoy martes los estudiantes ya pueden renovar el Pase Libre. El trámite está habilitado para ingresantes al nivel inicial, alumnos que necesiten obtener su primera tarjeta y quienes cursen los niveles primario y secundario.

Desde la empresa, recordaron que los trámites que requiere la impresión de una tarjeta o que implique el cambio de nivel educativo deberá realizarse de modo presencial y con turno online previo, mientras que el resto deberá efectuarse por autogestión en las terminales habilitadas para ese fin.

Para realizar el trámite se deberá tener en cuenta: