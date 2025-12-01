SAETA mira al 2026: "Tenemos una planificación anual pero no estamos atornillados al sillón”, dijo Mohr

Tras los recientes cambios en el Gabinete provincial anunciados por el gobernador Gustavo Sáenz, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, aseguró que la empresa trabaja con planificación anual y ya proyecta desafíos para 2026, lo que no excluye posibles cambios de funcionarios tanto a nivel provincial como dentro de SAETA.

“Nosotros no estamos atornillados al sillón, pero estas son decisiones del señor gobernador y él tiene en su cabeza el destino que le quiere dar al gobierno provincial”, señaló Mohr a InformateSalta.

Con respecto a su gestión, realizó un balance muy positivo de su gestión, destacando que a pesar de la crisis económica nacional y los desafíos del sector transporte, SAETA sostuvo el sistema sin interrupciones ni suspensiones de servicio.

Además, aseguró que se logró renovar el pase libre de manera virtual para alumnos de nivel primario, secundario y universitario, reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

También destacó que se incorporaron dos nuevas líneas: la que une El Carril con Rosario de Lerma por la Ruta 36 y el recorrido por la Autopista del Oeste que conecta Cerrillos con la zona norte de la ciudad, llegando a la Universidad Nacional de Salta, logrando gran demanda y éxito.

Por último, destacó que SAETA continúa funcionando “de manera ordenada, normal y con sus compromisos al día”.