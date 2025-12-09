"Es el camino a seguir": El Campo apoya la baja de retenciones y ve una señal positiva del Gobierno Nacional

El anuncio del Gobierno Nacional de reducir las retenciones a la soja del 26% al 24% fue recibido con optimismo en el sector agropecuario de Salta, que ve en la medida una señal positiva hacia la reactivación económica.

En diálogo con Informate Salta, Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural, analizó la decisión y la enmarcó dentro de un plan más amplio del Ejecutivo.

“Nosotros lo vemos como parte de toda la dinámica que está llevando el Gobierno Nacional, tratando de posicionar a los sectores productivos, tanto el agro como otros, para que empiecen a motorizar la economía. Creemos que es el camino a seguir”, afirmó Figueroa, quien considera que el paso es un buen indicador de una política de largo plazo.

Si bien la rebaja de dos puntos porcentuales es vista como un incentivo necesario para uno de los principales motores del país, el presidente de la Sociedad Rural fue claro al señalar que aún hay desafíos pendientes para desatar todo el potencial del campo.

“Me parece que es un paso en la dirección correcta y vemos que todavía el Gobierno Nacional sigue sobre la línea que viene trabajando”, señaló. No obstante, advirtió: “Me parece que todavía nos está faltando una pata fundamental, que es que logremos que las tasas de interés sean acordes para que haya mayor capacidad de crédito”.

Para Figueroa, sin un acceso al crédito con tasas razonables, el sector productivo tendrá dificultades para invertir y expandirse, limitando el efecto dinamizador de la rebaja de retenciones.

Finalmente, el referente del campo celebró que la medida no sea temporal:

“Hoy, por lo menos, la información que tengo yo es que es una medida fija"