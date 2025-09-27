Qué impacto tuvo la eliminación de las retenciones en las góndolas

La decisión del Gobierno de reducir a 0% las retenciones a granos, derivados y carnes no tuvo, al menos por ahora, el efecto inflacionario que se esperaba en el mercado interno.

Si bien en otras ocasiones este tipo de medidas generó una suba inmediata en los precios al consumidor por el mayor atractivo exportador, la combinación de un dólar más bajo y la caída del consumo contuvo los valores en góndola.

En el caso del trigo, que impacta directamente en la harina y los productos panificados, la baja de la retención del 9,5% quedó neutralizada por la depreciación del tipo de cambio. “Pensábamos que iba a haber distorsión de precios, pero hasta ahora no se dio”, explicó Diego Cifarelli, titular de la Federación de la Industria Molinera.

Según datos del sector, el trigo aumentó apenas 15% en un año, y la harina menos del 10%, muy por debajo de la inflación general.

El mismo efecto se observó en maíz y soja: la caída del dólar mantuvo estables los precios en pesos pese a la mejora de ingresos en dólares. En el caso de la carne, la Cámara de la Industria y Comercio Cárnico anticipó un eventual incremento hacia fin de año por cuestiones estacionales y de oferta, pero reconoció que la medida beneficia transitoriamente a productores y exportadores.

En tanto, frigoríficos y avícolas advirtieron que la obligación de liquidar divisas en 72 horas limita el impacto positivo de la quita de retenciones.

Los analistas coinciden en que el efecto final dependerá de la evolución del tipo de cambio y del consumo interno. “La eliminación de retenciones presiona los precios, pero no necesariamente se traduce en subas inmediatas en el mercado local”, señaló Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra.

