Tras las nuevas designaciones en el Tribunal de Cuentas Municipal, se asignaron las Vocalías

Municipal09/12/2025
TRIBUNAL DE FALTAS SALTA VOCALIAS

El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta oficializó la asignación de vocalías para sus cinco integrantes, luego de que el Concejo Deliberante aprobara los nombramientos propuestos por el intendente.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 6.955, publicada en el Boletín Oficial Municipal.

Con las nuevas designaciones y acuerdos las vocalías quedarán conformadas de la siguiente manera: 

  • Vocalía Nº 1: C.P.N. Fernanda del Valle Yanakis
  • Vocalía Nº 2: Dr. Humberto Federico Ríos
  • Vocalía Nº 3: Dr. Marcos Javier Illescas
  • Vocalía Nº 4: C.P.N. Alejandra Elizabeth Ruiz
  • Vocalía Nº 5: Dr. Sócrates C. Paputsakis

El documento cuenta con las firmas de los integrantes del Tribunal y del gerente de la Secretaría de Plenario Adjunta, Dr. César Alejandro Neri.

