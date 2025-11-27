Juraron los nuevos miembros del Tribunal de Faltas y Cuentas de la Municipalidad

En la última sesión del Concejo Deliberante se tomó juramento a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Faltas de la Municipalidad.

Se trata de la Dra. Ana Verónica Díaz Gálvez y a la Dra. Mabel Guadalupe Tolaba que fueron designadas como juezas de los Juzgados de 7ª y 6ª Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas, respectivamente.

Por otro lado, se le tomó juramento al Dr. Marcos Javier Illescas y de la contadora Alejandra Elizabeth Ruiz, designados como vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Carta Municipal y la Ordenanza Nº 5.552.

Estuvieron presentes en el acto de toma de juramento funcionarios municipales, miembros del Tribunal Administrativo de Faltas y del Tribunal de Cuentas Municipal, así como familiares.