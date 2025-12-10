PAMI cubre el 100% de medicamentos oncológicos: Requisitos y cómo hacer el trámite

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) posee entre sus servicios la el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), que garantiza a sus afiliados la cobertura completa del 100% en medicamentos oncológicos.

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar atención preferencial y especializada para quienes atraviesan un tratamiento contra el cáncer.

lan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico de PAMI. Foto: PAMI

Quiénes pueden acceder al PICTO

Todos los afiliados incluidos en el listado de pacientes oncológicos de PAMI, integrado por personas con patología oncológica, pueden acceder al Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico. Para ello, deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

Haber tenido una consulta con un médico oncólogo

Estar en tratamiento farmacológico específico

Ser paciente de radioterapia

Contar con antecedente de cirugía onco-específica

Al acceder al plan, la persona podrá elegir entre los especialistas disponibles en el listado de prestadores de oncología.

Además, recibirá atención médica preferencial y de calidad con:

Trámites simplificados

Turnos más rápidos

Acompañamiento psicooncológico durante todo el tratamiento

Seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva

Promoción de hábitos saludables y el diagnóstico oportuno

Cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos oncológicos

El trámite para solicitar la cobertura completa de la medicación puede realizarlo tanto el propio afiliado como un familiar o un apoderado. Es fundamental que la indicación médica conste en una receta electrónica, ya que se trata de un requisito indispensable para que el trámite sea efectivo.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

El trámite se puede hacer de forma online desde cualquier dispositivo que cuente con el acceso a internet (celular, tablet o computadora) o de manera presencial en la agencia del PAMI más cercana correspondiente al domicilio. Cabe mencionar que en este último caso, es necesario sí o sí sacar turno previo.

Qué documentos se necesitan

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Receta electrónica de PAMI del médico especialista.

Formulario medicamentos oncológicos (clic acá para acceder).

Resumen de historia clínica.

Documentación respaldatoria según indica el formulario de pedido de medicación oncológica.

Ante cualquier inquietud, no dudes en contactarte con el PAMI por sus canales de atención oficiales

WhatsApp oficial: +54 9 11 4370 3138

PAMI Escucha y Responde: funciona de forma gratuita llamando al 138

Redes sociales: Instagram y Facebook como @pami.org.ar y en X como @pami_org_ar