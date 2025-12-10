Caso Loan: Ordenan medidas urgentes, piden aumentar la recompensa y actualizar la foto del niño con envejecimiento digital

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, reclamaron que se actualice el rostro del niño mediante técnicas de envejecimiento forense y que se aumente la recompensa vigente, medidas que consideran esenciales para reactivar la búsqueda y mejorar las posibilidades de localizarlo.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, los representantes solicitaron la aplicación del sistema de Age Progression sobre la imagen del menor, un recurso utilizado en investigaciones internacionales para ampliar el rango de reconocimiento. También pidieron que el material sea remitido a INTERPOL Argentina para su actualización en los registros globales.

Además, requirieron la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas, encargada de elaborar técnicamente el retrato actualizado, y que el nuevo material sea incorporado tanto al Alerta Sofía como al sistema ALERT.AR, claves para la difusión masiva de casos de desaparición infantil.

Los abogados Russo Cornara y Gustavo Alejandro Sánchez exigieron también que se incremente la recompensa, actualmente fijada en 5 millones de pesos, al considerarla “insuficiente, desproporcionada e incongruente” frente a la gravedad del caso y al contexto económico en el que se produjo la desaparición. Advirtieron que el monto actual genera dos efectos negativos: menos testigos dispuestos a aportar información y una pérdida de impulso público y social en la investigación.



El camino hacia el juicio

El 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se realizará la primera audiencia preliminar, instancia en la que se definirán pedidos de las defensas, pruebas y testigos que llegarán al juicio oral.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, por lo que 17 personas llegarán a juicio. Siete de ellos están imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros diez acusados enfrentarán cargos por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación al Estado, lo que configura un entramado judicial complejo y un juicio de alto impacto público.