Piden juicio para el hombre que disparó y provocó la muerte de un joven en B° Santa Ana

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU- JUI), para la admisión de la prueba producida en la causa seguida contra Juan Carlos García, imputado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma, en concurso real, en perjuicio de un hombre de 24 años.

Presidida por el juez Francisco Mascarello, y con la presencia de las partes intervinientes y de familiares de la víctima, se litigó la prueba producida y se arribó a varios acuerdos probatorios con miras a la audiencia de debate.

Finalizada la audiencia, el magistrado admitió la prueba documental, testimonial, digital y pericial que será objeto del debate y dispuso que la causa sea remitida a la OFIJU-JUI para que se sortee el Tribunal que tendrá a su cargo la audiencia de debate y fije fecha correspondiente.

También se resolvió ordenar la realización de una pericia psiquiátrica conjunta al acusado, la cual estará a cargo de un perito de parte y de profesionales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Entre la prueba ofrecida se citan los testimonios recogidos, las pruebas periciales y los informes solicitados, a partir de los cuales se sustenta la hipótesis fiscal de que el 19 de mayo de 2024, en el barrio Santa Ana II de la ciudad de Salta, el acusado fue abordado por dos hombres que intentaban venderle unas herramientas.

En ese contexto, surgió una discusión entre el acusado y estas dos personas, quienes optaron por retirarse del lugar caminando. Minutos más tarde, García tomó un arma de fuego y, a bordo de su vehículo, les dio alcance a la altura de la plaza del mencionado grupo habitacional.

Se acercó al hombre de 24 años, le habría disparado a muy corta distancia en la zona torácica y golpeado en el rostro con el arma, para luego retirarse del lugar.

El amigo del lesionado pidió ayuda a viva voz y, tras ser asistido por una ambulancia, el hombre de 24 años falleció cuando era trasladado hacia el hospital San Bernardo.