Increíble: Descubren en Salta fósiles de "peces voladores"

Recientemente se produjo un relevante descubrimiento en la Cuesta del Obispo en la Provincia de Salta, en una zona dónde el Valle de Lerma y los Valles Calchaquiés se encuentran. Un equipo de investigadores, becarios y estudiantes del Centro de Estudios Geológicos Andinos (CEGA) identificó por primera vez los fósiles del Gasteroclupea branisai, conocida también como "peces voladores".

De acuerdo a la explicación del investigador del CEGA y director del estudio, Ricardo Alonso, los restos fueron encontrados en la Formación Yacoraite, constituida por un conjunto de rocas antiguas que afloran en distintos puntos del noroeste argentino ayudando a recostruir como era el ambiente en la región hace 66 millones de años.

El equipo registró por primera vez la presencia Gasteroclupea branisai, revelando, por un lado, condiciones paleoambientales particulares con evidencias de baja oxigenación y, por otro, mayor información acerca de la distribución de estos peces en la región.

"La presencia de estos noveles es poco frecuente dentro de los registros clásicos de la Formación Yacoraite, lo que confiere un valor científico especial al descubrimiento”, reconoció Alonso.

Magdalena Tapia Ramos, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta e integrante del grupo de trabajo del CEGA, fue quien protagonizó la identificación de la especie durante una salida de campo realizada en septiembre del corriente año.

Hasta ahora, los registros de esta especie en Argentina provenían mayormente de Jujuy y de algunas localidades de Salta, como Tres Cruces, La Puerta y la Quebrada de la Escalera. Es por eso que este nuevo hallazgo constituye el primer registro documentado en la Cuesta del Obispo, revelando una distribución desconocida de la especie y aportando información esencial para interpretar los ambientes marinos marginales del Cretácico tardío en la región.