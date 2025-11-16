Fe, tradición y montaña: Así se celebró la Fiesta Patronal de San Martín de Porres en la Cuesta del Obispo

En un paisaje donde la fe se mezcla con la inmensidad de la montaña, el paraje San Martín, ubicado en la emblemática Cuesta del Obispo, celebró ayer su Fiesta Patronal en honor a San Martín de Porres. La jornada reunió a una multitud de devotos, misachicos, peregrinos y gauchos que llegaron desde distintos rincones para rendir homenaje al santo patrono.

El paraje, perteneciente al Municipio de Chicoana, es uno de los puntos más icónicos de la Ruta Provincial 33, el camino que conecta el Valle de Lerma con el Valle Calchaquí. Conocida por sus curvas pronunciadas, su biodiversidad y sus imponentes paisajes de altura, la Cuesta del Obispo se convirtió en un escenario natural único para la celebración religiosa.

Desde temprano, familias y comunidades de la zona comenzaron a ascender por el serpenteante camino para participar de la misa y de las actividades tradicionales que acompañan la festividad. La presencia de misachicos con sus estandartes, gauchos montados con sus vestimentas típicas y peregrinos de todas las edades le otorgó a la jornada un profundo valor cultural y espiritual.

Los devotos destacaron que la fiesta no solo honra a San Martín de Porres, sino que también reafirma la identidad de las comunidades de altura, donde la fe y la tradición se sostienen generación tras generación.

El clima acompañó y permitió que la celebración se desarrollara con total normalidad, en uno de los parajes más maravillosos de la geografía salteña, donde la naturaleza y la devoción se encuentran en un abrazo perfecto.