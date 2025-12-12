Río Pilcomayo: Se reiteró el reclamo por el vertido cloacal desde Bolivia

Autoridades de la secretaría de Recursos Hídricos de la provincia participaron de una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y representantes de las áreas de Recursos Hídricos de los países miembros: Bolivia y Paraguay.

La reunión que se realizó de forma virtual y propuso reiterar el reclamo del gobierno de la provincia de Salta a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia por la falta de respuesta e inacción ante los vertidos cloacales provenientes del vecino país.

El vertido cloacal afecta a las quebradas de carácter internacional en el tramo compartido de la cuenca. Desde la provincia se remarcó la urgencia de obtener respuestas concretas debido a la posible afectación a las poblaciones ribereñas y al ecosistema del río Pilcomayo.

Durante la reunión, además, se abordaron cuestiones vinculadas al Plan Operativo Anual 2026, obras de defensa en Misión La Paz–Pozo Hondo y Misión San Luis, y la situación actual del tramo La Quiaca–Villazón.