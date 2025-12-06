Operativo Pilcomayo: El Gobierno planifica refuerzos ante una eventual crecida

En una nueva acción del Comité de Emergencia Climática se realizó un relevamiento de las obras que se llevan adelante en el municipio de Santa Victoria Este que permitirán brindar una respuesta ante un posible evento natural adverso en el norte provincial. En esta oportunidad estuvieron el ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi con su par de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras y recorrieron junto a profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos y a referentes de distintas comunidades las obras que se realizan en distintos sectores considerados de riesgo, anillos de contención de Santa María, La Gracia y otros puntos críticos de la zona.

Una de las zonas visitadas fue la obra del badén de 50 metros sobre la ruta provincial 54, que lleva adelante Vialidad Provincial. Además, se recorrió parte del anillo de La Gracia, donde se realiza el alteo del mismo. También se visitó el meandro, aguas arriba del puente internacional de Misión La Paz - Pozo Hondo, que es una curva pronunciada que busca encauzar el curso del río. Estas tareas las lleva adelante el equipo de Recursos Hídricos.

En el lugar los ministros diagramaron distintas acciones que permitirán brindar una respuesta ante un potencial evento natural adverso en el norte provincial.

El ministro Mimessi destacó el trabajo integral del Gobierno Provincial iniciado meses atrás, que responde a la búsqueda de prever y mitigar las consecuencias ante una posible crecida. A su vez resaltó la particularidad del río Pilcomayo que es impredecible atento a que en épocas del año tiene un cauce tranquilo sin grandes profundidades y poco caudal y en periodo estival ante las precipitaciones en las zonas altas de Bolivia, aumenta su velocidad, sedimento y caudal.

Por su parte Gaspar Solá Usandivaras, señaló que durante el relevamiento se evaluaron también los puntos estratégicos a tener en cuenta para la instalación de bases operativas móviles de la Policía y de otras fuerzas nacionales de seguridad que cooperan con la asistencia integral que se brinda ante casos de emergencias por eventos naturales adversos como la crecida del río Pilcomayo en la zona.

Añadió que además del trabajo interministerial del Gobierno de la Provincia se planifican acciones interfuerzas en territorio para los diversos servicios que se requieren ante una contingencia por cuestiones climáticas.

Acompañaron a los Ministros, el jefe de Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo y autoridades de Bomberos. En la semana recorrieron la zona y sobrevolaron el área de riesgo profesionales de la Subsecretaría de Defensa Civil.