Intentó evadir un control policial, pero quedó demorado

Personal de la Policía de Salta, demoró a un hombre en B° Palermo después que haya intentado evadir un control.

Los policías realizaban un patrullaje preventivo e intentó darse a la fuga. Se trata de un hombre de 32 años que tenía entre sus pertenencias elementos que supo justificar su pertenencia.

Llevaba dos routers de Wi-Fi, un decodificador y elementos de interés. Quedó detenido y los objetos puestos a disposición de la justicia.