Intentó evadir un control policial, pero quedó demorado

Policiales13/12/2025
policía palermo detenido policía

Personal de la Policía de Salta, demoró a un hombre en B° Palermo después que haya intentado evadir un control.

Los policías realizaban un patrullaje preventivo e intentó darse a la fuga. Se trata de un hombre de 32 años que tenía entre sus pertenencias elementos que supo justificar su pertenencia. 

Llevaba dos routers de Wi-Fi, un decodificador y elementos de interés. Quedó detenido y los objetos puestos a disposición de la justicia.

nestor 2Vecinos juntaban dinero para comprarle una silla de ruedas y le robaron lo recaudado

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día