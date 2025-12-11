Tiene 19 años y tenía atemorizados a los vecinos de Rosario de Lerma: Quedó detenido

Un joven de 19 años fue imputado como presunto auto de diferentes hechos de inseguridad que tenían sumidos en el miedo a los vecinos de Rosario de Lerma.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, lo imputó como presunto autor de hurto calificado por escalamiento y tres hechos de hurto simple, todos en concurso real, tras una serie de episodios ocurridos durante el mes de diciembre en distintos puntos de esa ciudad.

Los vecinos de B° San Jorge principalmente eran los perjudicados y algunos de los hechos habían quedado registrados por las cámaras de seguridad.

El primer episodio ocurrió durante la madrugada del 8 de diciembre, cuando el acusado habría ingresado al taller mecánico de la Municipalidad de Rosario de Lerma tras escalar una tapia de aproximadamente dos metros de altura. Se allí se llevó herramientas que después vendió a una vecina del barrio la cual entregó a la policía.

Ese mismo día, en horas de la noche, el imputado habría cometido otro hecho de hurto al ingresar por un portón que se encontraba abierto al domicilio de un comerciante dedicado a la venta de carbón. Allí se habría apoderado de cuatro bolsas de carbón de tres kilogramos cada una, hecho que fue advertido por el damnificado al revisar las cámaras de seguridad, donde quedó registrado el momento de la sustracción.



También está acusado de robar en una vivienda en construcción, de donde se llevó un parlante portátil, un taladro y una amoladora. Parte de estos elementos fueron posteriormente vendidos a terceros, quienes los restituyeron a la policía al ser informados de su procedencia.

Por último, robó un cajón de cerveza en un local comercial y todo quedó filmado.

El fiscal Escalante destacó que el acusado fue demorado por personal policial cuando circulaba por la vía pública y que, durante el procedimiento, reconoció de manera espontánea su participación en algunos de los hechos.