Video: El dramático momento en que un camión le pasó por encima a un joven en Tigre

El chico fue alcanzado por la rueda delantera del vehículo, cayó al asfalto y, segundos después, fue arrollado.

Un camión atropelló a un joven y le pasó por encima este viernes por la tarde en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre.

Según informaron desde el Municipio de Tigre, el hecho ocurrió en la tarde del viernes en la intersección de las calles Belgrano y Colombia, y quedó filmado por las cámaras de seguridad.

En el video se ve cómo el chofer del camión circulaba por la calle Colombia y dobló en la esquina sin advertir la presencia del peatón y lo embistió mientras cruzaba la calzada.

El joven fue alcanzado por la rueda delantera del camión, cayó al asfalto y, segundos después, el vehículo de gran porte le pasó completamente por encima.

La víctima quedó debajo del camión hasta que terminó su recorrido. Luego del impacto, quedó tendido sobre la calzada e intentó moverse, mientras vecinos y agentes municipales alertaban a las autoridades.

Los equipos médicos trasladaron al joven al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en la localidad de General Pacheco.

Según informaron desde el Municipio de Tigre, el paciente permanece internado, pero fuera de peligro, con lesiones que no comprometen su vida.

Milagro en El Talar: le pasó un camión por encima y sobrevivió.

El vehículo de gran porte no divisó al transeúnte y lo pasó por arriba. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron el siniestro y activaron el operativo de asistencia



Como parte del procedimiento habitual, las autoridades realizaron controles de alcoholemia y narcotest al conductor del camión, ambos con resultado negativo, confirmaron desde el Municipio de Tigre.

Toda la secuencia fue registrada por el Centro de Operaciones Tigre (COT) mediante su sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitió activar un operativo de emergencia del que participaron el Sistema de Emergencias Tigre (SET), personal de Tránsito y móviles policiales. /TN