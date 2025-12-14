Llega la lluvia de estrellas "Gemínidas" ¿Se podrá ver en Argentina?

La lluvia de estrellas de las Gemínidas sucederá esta noche y genera gran expectativa entre los aficionados de los fenómenos astronómicos. El fenómeno es reconocido por su intensidad, su regularidad y un brillo más que fascinante.

Las Gemínidas conforman una de las lluvias de meteoros más intensas del año. Su actividad alcanza el máximo durante la segunda semana de diciembre y se caracteriza por la aparición de meteoros brillantes, densos y de velocidad moderada.

Este fenómeno se origina en fragmentos que deja el asteroide 3.200 Faetón, un objeto que completa su órbita alrededor del Sol, aproximadamente, cada 1,4 años, según información divulgada por NASA.

Esta particularidad convierte a las Gemínidas en un caso excepcional, dado que la mayoría de las lluvias de meteoros provienen de cometas.

La composición del asteroide genera meteoros robustos que ingresan a la atmósfera terrestre a unos 35 kilómetros por segundo, produciendo trazos luminosos visibles a simple vista.

La combinación de brillo, cantidad y regularidad del fenómeno convierte a esta lluvia en una de las más destacadas del año.

El pico de su observación será durante la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, inmediatamente después de la medianoche del sábado. Durante esas horas, se registrará la mayor concentración de meteoros, aunque su visibilidad seguirá hasta el miércoles 17 de diciembre en distintos puntos del planeta.

La observación será más favorable entre la 1:00 y las 4:30 de la madrugada del domingo 14 de diciembre , señaló el Planetario Galileo Galilei. Ese lapso coincide con la elevación del radiante de la constelación de Géminis, lo que incrementa una mayor cantidad de trazos luminosos.

La visibilidad, no obstante, dependerá de las condiciones locales. Las zonas rurales o alejadas de la contaminación lumínica permitirán alcanzar el máximo posible dentro del rango previsto para el hemisferio sur. Bajo estas condiciones, podrán observarse entre 20 y 40 meteoros por hora, siempre que el cielo permanezca despejado y sin interferencias atmosféricas.