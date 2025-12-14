La industria utilizó 61% de su capacidad instalada, y el sector textil menos del 35%

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,0 por ciento en octubre, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 63,0 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La manufactura de productos textiles fue la que registró la mayor baja interanual, con un nivel de utilización de 32,5 por ciento frente a 47,8 por ciento en octubre del año pasado. En cambio, refinación del petróleo subió de 79,1 por ciento a 82,2 por ciento.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (82,2 por ciento), industrias metálicas básicas (71,1 por ciento), productos alimenticios y bebidas (68,7 por ciento), sustancias y productos químicos (63,6 por ciento), y papel y cartón (62,3 por ciento).

Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (60,5 por ciento), industria automotriz (56,1 por ciento), edición e impresión (53,2 por ciento), metalmecánica excepto automotores (48,2 por ciento), productos del tabaco (42,9 por ciento), productos de caucho y plástico (42,6 por ciento) y productos textiles (32,5 por ciento).

En octubre de 2025, las principales incidencias negativas respecto al mismo mes de 2024 se observaron en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico.

La producción de papel y cartón presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,3 por ciento, inferior al del mismo mes del año anterior (72,9 por ciento), debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

Los productos de caucho y plástico presentaron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6 por ciento, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9 por ciento), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

En efecto, según datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), las manufacturas de plástico registraron una caída de 9,7 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de neumáticos mostró una disminución de 28,7 por ciento para la misma comparación.

Los productos textiles tuvieron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5 por ciento, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8 por ciento), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos.

Según datos del IPI manufacturero, la producción de hilados de algodón registró una caída de 34,7 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles, una disminución de 34,1 por ciento para la misma comparación.

Por su parte, la industria automotriz registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1 por ciento, inferior al de octubre de 2024 (61,2 por ciento), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas tuvieron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68,7%, inferior al registrado en octubre del año anterior (69,5%), vinculado principalmente a una menor producción de carne vacuna, así como también a una disminución en el segmento de elaboración de bebidas, informó Indec.