Javier Milei felicitó a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile: “La Libertad Avanza”

Javier Milei felicitó este domingo a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile, luego de que los primeros resultados oficiales confirmaron su victoria en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista.

El jefe de Estado argentino afirmó que el resultado en Chile le generó una enorme alegría y consideró al presidente electo como su amigo.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei en su cuenta de X.

El mensaje de Milei llegó tras una jornada electoral en Chile marcada por una masiva convocatoria a las urnas en el país trasandino, donde más de 15,7 millones de ciudadanos participaron de la votación obligatoria bajo fiscalización del Servicio Electoral de Chile (Servel) y con la supervisión de más de 26.000 efectivos.

El mensaje del presidente Milei luego del balotaje en Chile

De acuerdo a datos oficiales, las autoridades subrayaron que el proceso se desarrolló con normalidad, y el resultado consolida a Kast, referente del Partido Republicano, como el sucesor del presidente Gabriel Boric, quien concluirá su mandato en marzo de 2026. Kast obtuvo el 59,83% de los votos con el 95% de las mesas escrutadas, situándose por delante de Jara, quien alcanzó el 40,17%.

En su mensaje, Milei reconoció la determinación del pueblo chileno y deseó éxito al presidente electo en la gestión que comenzará el próximo año. El triunfo de Kast fue anticipado por diversos actores políticos de Chile, entre ellos la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, quien tras votar indicó: “Todo indica que gana José Antonio Kast y, por lo tanto, vamos a ver qué sucede a partir de marzo”. Tanto la transición de mando como la expectativa ciudadana se perfilan como temas centrales en la agenda política regional.

Quién es el nuevo presidente de Chile

El triunfo de Kast representa un giro en el sistema político chileno, abriendo una etapa de restauración conservadora luego de casi veinte años de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha. El presidente electo, de 59 años, llega al poder con el Partido Republicano, una fuerza que nunca antes había gobernado el país.

Durante la campaña, Kast evitó profundizar en temas valóricos y centró su mensaje en lo que denominó un “Gobierno de emergencia”, con énfasis en la seguridad pública, el control migratorio y el crecimiento económico. Entre sus propuestas destacó el cierre de la frontera con Bolivia y la exigencia de salida para 300.000 personas que ingresaron de manera irregular: “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria”, afirmó en un acto en Viña del Mar. Además, planteó el fortalecimiento de las policías y el respaldo a las fuerzas armadas en tareas de control territorial.

Nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, Kast es el menor de diez hermanos, de ascendencia alemana, y se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su militancia política en el movimiento gremialista, donde conoció a Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que permaneció casi dos décadas antes de fundar el Partido Republicano en 2019.

Padre de nueve hijos y casado con la abogada Pía Adriasola, Kast es miembro del movimiento católico de Schoenstatt. En materia de valores, reiteró durante la campaña: “Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. También anticipó el tono simbólico de su mandato: “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.

En su trayectoria, Kast fue diputado durante cuatro períodos consecutivos y, tras abandonar la UDI en 2016, inició su carrera presidencial como independiente, obteniendo un 8% de los votos en 2017. En 2021 ganó la primera vuelta con el 27,8% de los sufragios, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.

A nivel internacional, Kast participó en foros conservadores en Europa y América, asistió a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos y a eventos organizados por Vox en España. Mantuvo vínculos con líderes como Viktor Orbán, Nayib Bukele y Giorgia Meloni, y en noviembre de 2024 felicitó públicamente a Donald Trump por su victoria electoral: “Mis felicitaciones a Donald Trump. Un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”, escribió en la red X.

Al cerrar su campaña, Kast resumió su momento político con una frase: “La tercera es la vencida”. Minutos después de votar, declaró que el país atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruirlo.

Fuente Infobae (Milei expresó satisfacción por el triunfo de Kast en Chile. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP)