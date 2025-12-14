José Antonio Kast superó a Jara por 20 puntos en el balotaje y es el nuevo presidente de Chile

José Antonio Kast se imponía con una amplia ventaja en la segunda vuelta presidencial de Chile y, con los primeros resultados oficiales, superaba por casi 20 puntos a la candidata comunista Jeannette Jara. Los especialistas del vecino país aseguraron que el resultado era prácticamente irreversible.

Según el consolidado parcial, con el 95,18% de las mesas escrutadas, Kast obtenía el 58,30% de los votos, equivalente a 6.930.217 sufragios, mientras que Jara alcanzaba el 41,70%, con 4.957.277 votos.

Los comicios cerraron a las 18 en punto (la misma hora que en la Argentina), tras una jornada en la que más de 15 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar, al igual que en la primera vuelta, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

El escrutinio también reflejaba más de 800 mil votos blancos y nulos, en una elección seguida minuto a minuto y con actualización de datos en tiempo real.

Kast y Jara, representantes de espacios ubicados en extremos opuestos del arco político, compitieron por suceder al presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, en una segunda vuelta marcada por la polarización y la expectativa regional ante un posible giro político en Chile.

