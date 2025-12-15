La Navidad Azul llega a Plaza Belgrano con pesebre, villancicos y juegos para chicos

La Policía de Salta, a través del Departamento de Bienestar, inaugurará este lunes el tradicional Pesebre en Plaza Belgrano, en el marco de la XLVI edición de la Navidad Azul. El acto inaugural está previsto para las 18 horas y estará abierto a toda la comunidad.

Desde hoy y hasta el 5 de enero, se desarrollarán distintas actividades vinculadas a las celebraciones navideñas. El pesebre podrá ser visitado todos los días y habrá rezo de la Novena, adoración al Niño Jesús con villancicos, actividades recreativas para niños y propuestas familiares.

La programación culminará con la tradicional llegada de los Reyes Magos, como cierre de las actividades previstas para esta edición de la Navidad Azul.

Desde la institución invitaron a los vecinos a participar de este espacio de encuentro e integración comunitaria, que busca fortalecer los lazos con la comunidad durante las fiestas de fin de año.