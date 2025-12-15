¡Todo listo para Ciudad de Navidad! Fechas, entradas y horarios

Como cada año, y ya hace 60 años, Salta vive uno de los eventos más simbólicos para la comunidad en tiempos de Navidad y tiene que ver con el pesebre viviente llamado "Ciudad de Navidad", el cual se lleva a cabo en el cerro Capital, ubicado en Villa Las Rosas.

InformateSalta busco la palabra de su organizador Julio Romero, quien se mostró espectante por lo que se viene durante 6 noches: "Esperando con ganas para la primera noche y que toda la gente reciba al Niño Dios el día 25 de diciembre".

Romero detalló sobre los días: "Son como siempre se acostumbra la primera noche es el 25 de diciembre. Después pasamos al 27 de diciembre y de ahí vamos al 3,4, 5, 6 de enero. El precio de las entradas es de $5000. Los horarios son todos los días a las 21.30 y dura 1 hora 10 minutos aproximadamente".

Destacó que como cada año intentan sumar algo nuevo. "En esta oportunidad va haber algunas cositas nuevas, se han incorporados partes de escenogría nueva, se ha incorporado una parte de historia biblica nueva y se incorporó para los ángeles, las alas, que antes no la teníamos. Juegos de luces, y otros efectos. Van a poder ver algo distinto a lo del año pasado. Siempre hay algo nuevo para que se sorprendan".

Celebran 60 años en escena

Julio Romero, orgulloso contó que en esta edición cumplen 60 años: "Cumplimos 60 años en vigencia en forma ininterrumpida, así que creemos que las cosas se hacen bien para tener esa permanencia en el tiempo. En pandemia se hizo pero se vino abajo el espectáculo y de ahí hubo que levantarlo de a poco y hoy podemos decir que está como en años anteriores".

Detalló: "Son 250 personas en escenas, más 100 personas que están detrás, escenografía, sonido, iluminación, acomodadores, hay mucha gente que trabaja para que esto salga bien".

Sobre las entradas informó que se compran en el lugar. Las boleterias están abiertas desde las 19 horas, los medios de pago son a través de efectivo o transferencia.

Además en el caso de lluvia se suspende para el día inmediato siguiente: "Ya estamos en un 80% de la puesta en escena, están los ensayos, se están dándose los últimos toque de la vestimenta, toda la puesta en el cerro proque hay que cortar el pasto, fumigar".

Por último dijo a InformateSalta: "Todos los que compran una entrada tienen derecho a una silla. Todo el público va sentado, la máxima capacidad son 400 a 500 personas".

Patrimonio cultural salteño

Romero agradeció el acompañamiento de la comunidad en general que permite que "deje de ser el pesebre barrial y pase a ser patrimonio de la ciudad de Salta".

Asimismo agradeció a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, Secretaría de Cultura, Espacios Verdes, Espacios públicos y a la Secretaría de Cultura de la provincia por el acompañamiento.