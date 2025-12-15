La situación económica nacional golpea a los eventos masivos

No es de sorprender que debido a una situación económica nacional regida por un marco de inestabilidad, las personas comiencen a reducir gastos. Es en este contexto que la Carpa del Estadio Martearena, al igual que otros eventos masivos, se comenzaron a ver afectados.

Fuentes ligadas a los eventos bailables de la ciudad de Salta, confirmaron a InformateSalta que no ha sido un buen año. Es que las fiestas clandestinas han ganado terreno luego de la pandemia y compiten directamente contra los boliches y eventos que deben afrontar con una serie grande de requerimientos compitiendo en un escenario desigual.

Otro dato no menor es que en el último tiempo, se ha visto un cambio en el pérfil de las personas que asisten: "Antes los lugares se llenaban de jóvenes, ahora vemos un pérfil +30 que comienza a ganar terreno".