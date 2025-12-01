Boliches salteños piden una hora más, "quedó obsoleta toda la ordenanza vigente"

Los propietarios de locales bailables y boliches de Salta solicitaron al Concejo Deliberante de la ciudad la modificación de la normativa vigente respecto al horario de cierre de los locales, la capacidad de personas permitidas y extender el horario de comercialización de bebidas, entre otras cosas.

En este contexto, el referente del sector, Mario Delaloye, dialogó con InformateSalta en dónde comentó que las iniciativas "deberían haberse tratado antes porque en la temporada de verano es cuando más salen los jóvenes y vienen los turistas". Es por esto que, "sería bueno que hagan una sesión extraordinaria para que si se modifica la normativa se haga durante el verano, cuando se está más activo".

El empresario se mostró optimista dado que "gracias a Dios, tenemos un intendente joven que está derogando muchyas normas que quedaron viejas y un gobernador que fue intendente y conoce como son las cosas".

"La gente pasa de la confetería al after"

"La idea es que hagamos ordenanzas para que el usuario del rango nocturno lo pueda disfrutar y no vaya a lugares clandestinos y el empresario diurno pueda ofrecer propuestas tentadoras". Es que "lo que proponemos es que las confiterías tienen que cerrar todas a las 03:00 y los boliches tienen que trabajar hasta las 06:00, porque si vos salís de la confitería a las 03:00 ¿para que vas a ir a un boliche dónde te cierran la barra a las 04:00?".

Según Delaloye, lo que hoy se puede ver es que "la gente pasa de la confetería al after".

El límite de horario en la venta de bebidas alcohólicas

Actualmente en la ciudad de Salta las barras de los boliches no pueden vender bebidas alcohólicas luego de las 04:00, pero en la práctica, y lo sabén todos aquellos que alguna vez trabajaron en un boliche o fueron a un local bailable, las fuerzas de seguridad no permiten ni siquiera el expendio de agua luego de este horario. A priori, la medida puede parecer que facilita el control, pero en realidad se trata de algo que puede ser peligroso.

"Si realmente nosotros hablamos y nos paramos del lado de la realidad hay que aceptar todas las maneras en los que la sociedad se maneja y se mueve. Si el problema es el alcohol, el agua y el hielo no se podrían prohibir nunca. Es sentido común, porque es una barbaridad. Hay gente descompuesta, y no te dejan darles agua, a veces les decís que se la vas a regalar y no te dejan", reclamó Delaloye.

Confiterías-boliche el drama de la competencia desleal

"Las confiterías no están preparadas para ser boliches, yo invito a todos los que tienen confiterías a que si inviertan si quieren y pongan un boliche", señaló. Es que en la ciudad, en los últimos años, parecen haber crecido de forma exponencial las confiterías que a partir de un horario funcionan como un local bailable. Con DJs en vivo, seguridad en la puerta, control de documentos y toda la fachada de un boliche, algunos se saltan lo más importante, la seguridad.

"Hay un montón de cosas que por seguridad los boliches están ambientando, pensados y los espacios marcados por seguridad", sin mencionar las sillas, "son un arma mortal, en caso de incendio van a salir corriendo y es más probable que te lleves la silla por delante".

El valor de las entradas y la queja de los jóvenes

"Quizás las entradas no son baratas pero debemos cobrarlas porque el mantenimiento es caro y tributamos de forma diferente, si no lo quieren hacer que nos avisen y nosotros también ponemos confiterías con boliche".

Respecto a las normativas, "la sociedad va cambiando y debemos ir modernizando para acompañar, porque la gente lo va a seguir haciendo y está demostrando que es peor. Entonces no miremos para el costado porque lo vamos a pagar caro".