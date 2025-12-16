Asaltaron a un comerciante en Orán y le robaron cerca de $10 millones

Un comerciante fue víctima de un violento robo comando este lunes por la noche en la ciudad de Orán, cuando delincuentes armados lo interceptaron al llegar a su domicilio y le sustrajeron una suma cercana a 10 millones de pesos.

Los asaltantes, según Radio Metro de Orán, se movilizaban en una camioneta, llevaban pasamontañas y armas largas, presuntamente escopetas.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en el barrio Jardín, sobre el pasaje Santa Fe, cuando la víctima regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral. Al descender del vehículo y antes de poder ingresar a la casa, fue sorprendido por los delincuentes, que actuaron con rapidez y violencia.

Según las primeras averiguaciones, los autores del robo habrían estado esperando al comerciante durante al menos 40 minutos dentro del rodado, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado y con información previa sobre los movimientos de la víctima.

De acuerdo a fuentes policiales, los asaltantes lograron apoderarse de una bolsa con dinero en efectivo, estimado en alrededor de $10 millones, y escaparon rápidamente del lugar sin que se registraran personas heridas.

En las horas posteriores trascendió que el damnificado sería propietario de un comercio reconocido de la ciudad, ubicado sobre calle Egüés, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Tras el asalto, personal de la Policía de Salta desplegó un operativo en la zona, con relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y otras medidas investigativas para identificar a los responsables, que hasta el momento permanecen prófugos.