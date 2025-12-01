Desvalijaron una peluquería del centro: Piden colaboración para salir a flote

Una peluquería del centro salteño fue completamente desvalijada durante la madrugada y siete trabajadores quedaron sin herramientas para continuar trabajando. El hecho ocurrió en la Peluquería Tino, donde se llevaron máquinas, secadores, herramientas y dinero, dejando a todo el equipo sin su sustento diario.

Lo que más conmocionó a los damnificados es que el presunto responsable sería un joven en situación de calle que ellos conocían y ayudaban con comida.

“Ya sabemos quién es el que nos robó"

Sara, dueña del local, contó a Pué que al llegar y ver el desastre llamó a la Policía, que realizó el procedimiento habitual y tomó la denuncia. Sin embargo, fueron los vecinos quienes aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad que permitirían identificar al autor. “Ya sabemos quién es el que nos robó. Necesito esa evidencia para llevarla a la Policía y que actúen”, afirmó.

La mujer dijo que siempre habían asistido al joven involucrado. “Siempre vino a la peluquería. Uno lo ayudaba en lo que podía, hasta comida le daba. Después del robo me lo volví a cruzar, me saludó, me miró, pero no tenía certeza hasta que vi el video”, relató. También expresó su frustración por la falta de respuestas: “La Policía no hace nada. Una de las máquinas solas cuesta 120 mil pesos”.

“Siento como si estuviera en la cárcel, me siento presa, pero no me queda otra”

Para evitar nuevos robos, Sara debió reforzar la entrada con seis candados. “Siento como si estuviera en la cárcel, me siento presa, pero no me queda otra”, dijo.

En total, los peluqueros perdieron sus herramientas de trabajo. “Nosotros la peleamos día a día, es nuestra fuente de trabajo. Yo me sentí más triste que ellos, pero me dijeron que me quede tranquila, que vamos a salir adelante”, contó Sara.

El equipo lanzó un pedido urgente de colaboración para poder reponer las máquinas y volver a trabajar con normalidad. Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma. Alias para colaborar: peluqueria.tino.mp

“Para nosotros sería una alegría recuperar las cosas. Si pueden acercarse a la peluquería y ver cómo trabajamos, van a ver que no molestamos a nadie”, expresó Sara.