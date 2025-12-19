Con un diseño más humano y tecnología de punta, avanza la obra de la Ciudad Judicial de Orán

La construcción de la Ciudad Judicial es una realidad en Orán y hoy se encuentra en su primer etapa, la cual fue recorrida reciententmente por la vicepresidenta segunda de la Corte de Justicia, Adriana Rodríguez Faraldo junto a la jueza de Corte María Edit Nallim.

El edificio se construye en un predio de 5 hectáreas en las avenidas Palacios y Los Constituyentes en el acceso a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Su diseño fue replanteado con la finalidad de adaptar la obra a la implementación de la oralidad y los juicios por jurado.

La Ciudad Judicial de Orán tendrá veinte mil metros cuadrados y en la actualidad se ejecuta la primera etapa.

El proyecto incluye una distribución de áreas y servicios desde el vestíbulo central, de acceso público común y se dividirá en dos bloques independientes: el Ministerio Público ubicado al sur; y el Poder Judicial al norte.

Además del edificio principal que albergará la sala de grandes juicios y otras oficinas, también se levantarán otros para una guardia policial, de mantenimiento, talleres y auditorio.

También incluirá salas de audiencias equipadas con tecnología de punta, espacios de mediación y de atención al público. Esta concepción moderna del espacio judicial está diseñada para fomentar un ambiente más humano y cercano, donde la justicia sea accesible para todos.