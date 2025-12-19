La Caldera: Un gran incendio dejó pérdidas totales

Esta madrugada, alrededor de las 02:30 un llamado al Sistema de Emergencias 911 dio cuenta de un incendio en La Caldera. En diálogo con ElOnceTV el oficial Cristian Aguilera, de la división de Prensa de la Policía de la Provincia de Salta, brindó más detalles sobre el caso.

En el incendio intervino la Policía, dado que luego de que el damnificado llame al 911 se trasladaron al lugar bomberos junto a oficiales que buscaron asegurar el lugar.

Las llamas afectaron una vivienda prefabricada que era usada como déposito, afortunadamente no se deben lamentar personas heridas dado que los daños solamente fueron materiales.

La princiipal hipótesis es que el foco ígneo podría haberse tratado de un fallo eléctrico.