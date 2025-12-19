Alertan sobre el aumento de compras en el exterior que ponen en jaque a la economía local

La importación de ropa usada en el país vive un crecimiento sin precedentes durante los últimos meses, lo que genera un impacto en el comercio y la cadena de producción textil local. El fenómeno liderado por el ingreso masivo de prendas provenientes de países extranjeros se intensificó luego de la eliminación de la normativa que durante alrededor de tres décadas restringió el comercio de indumentaria de segunda mano.

Desde inicios del año, la magnitud física del fenómeno sorprendió incluso a los propios agentes del sector, en cuatro meses ingresaron cerca de 200 camiones cargados con ropa usada. Sólamente en octubre, las importaciones alcanzaron las 1.067 toneladas, lo que contribuyó a un acumulado anual de 3.521 toneladas según datos compilados por la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria.

La cantidad corresponde a aproximadamente el 11% del total de importaciones de prendas de vestir que atravesaron la aduana argentina durante ese período.

Las cifras alertaron a cámaras empresariales y comerciantes, quienes cuestionaron el efecto de estos volúmenes sobre la cadena productiva nacional. El sector observó cómo las prendas de segunda mano arribaron al país con precios unitarios promedio de 1,2 dólares por kilo, una cifra sustancialmente inferior al promedio de indumentaria nueva importada, cuyo costo ronda los 18,4 dólares por kilo.

La liberación reciente hizo que el 90% del total de la ropa usada ingrese desde Chile, a través de transporte por camión. Las estadísticas mostraron que el 84% de las prendas cruzaron la frontera por la aduana de Jujuy, con destino mayoritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires.