¡Un dulce festejo! El Pan de Navidad Gigante de El Carril cumple 25 años

Este lunes por la noche los vecinos de El Carril se prepararán para vivir una noche de festejo, ya que el Pan de Navidad Gigante, una tradición que es símbolo de unión, encuentro y espíritu solidario, cumple 25 años.

Hoy a partir de las 20 hs. en calle General Güemes, la localidad se vestirá con espíritu navideño invitando a los vecinos a participar de este festejo.

Desde su primera edición, el Pan de Navidad Gigante fue creciendo, convirtiéndose en una celebración gastronómica que expresa la unión, solidaridad, convivencia y sentido de pertenencia para todo el que participa, informó Defrentesalta.

Este momento de encuentro fue marcando la identidad de los carrileños que año a año se congregan en esta tradición.