Navidad fresca y bajo el agua: Lluvias durante toda la semana y temperaturas templadas

Arrancamos una semana a pura inestabilidad, con días que tendrán máximas agradables, pero con mucha lluvia a la vista.

El meteorólogo Edgardo Escobar comentó a InformateSalta que se viene una semana marcada por perturbaciones producida por el alta boliviana, que se caracteriza por perturbaciones frías en altura, aire húmedo en superficies, lo que trae probables precipitaciones y tormentas en gran parte del día.

Hoy lunes se esperan precipitaciones y tormentas para gran parte del día con mayor probabilidad a la tarde/noche y una máxima de 27°C.

El martes habrá condiciones similares, con 26°C de máxima y probables precipitaciones hacia la tarde/noche.

El miércoles, Nochebuena, la mesa se tendrá que armar bajo techo, ya que hay probables precipitaciones y tormentas aisladas y si bien se espera una máxima de 29°C durante la jornada, la temperatura rondará los 23°C durante la noche.

El jueves, 25 de diciembre, Navidad, continúan las probabilidades de tormenta, con precipitaciones durante el resto del día y una máxima que descenderá a 23°C por el ingreso de aire frío.

El viernes cierra la semana con un ascenso de temperatura en 27°C de máxima con probables precipitaciones a la tarde/noche.