Un temporal destruyó el bananal que visitó Wanda Nara

Un temporal destruyó el bananal que visitó Wanda NaraSociedad22/12/2025
El domingo un violento temporal afectó la localidad de Colonia Santa Rosa en el norte de la provincia.
La lluvia y el viento produjeron destrozos en la ciudad con voladuras de techos, postes y árboles caídos, e incluso el desborde de algunos ríos.
Pero eso no fue todo, parte de la zona agropecuaria de Colonia Santa Rosa se vio afectada. El temporal arrasó con un bananal que pertenece a la empresa Salvita, una de las más grandes del norte de la provincia.
La zona productiva tuvo repercusión semanas atrás con la visita de la mediática Wanda Nara, quien recorrió “el corazón productivo del norte”. En las imágenes que compartió en redes se la puede ver en el bananal que hoy sufrió la voraz mano de la naturaleza.
