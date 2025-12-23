Caso María Cash: El relato del camionero Romero no convence y sigue bajo sospecha

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta consideró que el descargo del camionero Héctor Romero no resulta convincente y presenta inconsistencias que comprometen seriamente la credibilidad de su versión sobre el último encuentro con María Cash.

Por ese motivo, los magistrados resolvieron revocar su sobreseimiento y mantenerlo como único imputado en la causa que investiga la desaparición de la joven, ocurrida el 8 de julio de 2011.

En su resolución, los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas concluyeron que Romero fue la última persona conocida que estuvo a solas con María Cash antes de que se perdiera definitivamente su rastro. Según remarcaron, desde el momento en que la joven subió al camión del imputado no existen registros ni testigos que vuelvan a ubicarla con vida.

Los camaristas reconstruyeron el extenso itinerario de Cash desde que partió de la terminal de Retiro hasta su llegada a Salta, a través de testimonios, filmaciones y documentación. En apenas cuatro días, 27 personas la vieron en distintos puntos del país, utilizó colectivos de larga distancia, remises y camiones, transitó por zonas céntricas y periféricas, ingresó al Hospital San Bernardo, envió correos electrónicos y realizó llamadas telefónicas. Sin embargo, todo rastro se pierde tras su encuentro con Romero.

"Todo rastro se pierde tras su encuentro con Romero"

En ese sentido, los jueces pusieron especial énfasis en las características del encuentro entre la víctima y el camionero. Señalaron que no se trató de una situación casual en un espacio público, sino de un traslado en una zona rural, no turística, dentro de la cabina de un camión en movimiento, un ámbito cerrado y sin posibilidades inmediatas de auxilio o escape.

El Tribunal también dio por desacreditadas las versiones que sostenían que Cash habría descendido en el santuario de la Difunta Correa. Ninguno de los testigos mencionados por la defensa, ni los abogados ni las personas citadas, pudo ubicar a la joven en ese lugar, ni en el paraje Palomitas ni en ningún punto del trayecto entre General Güemes y Joaquín V. González. Tampoco se corroboró la afirmación de Romero sobre la supuesta presencia de otros camiones en la zona.

Además, los jueces detectaron contradicciones en el propio relato del imputado. Consideraron inconsistente que afirmara no recordar el rostro de Cash o que no la miró, cuando debió verla claramente al subir al camión. Esa versión, indicaron, no coincide con los testimonios de quienes interactuaron con la joven minutos antes, ninguno de los cuales refirió que tuviera el rostro cubierto por el cabello.

También pusieron en duda que durante el trayecto no haya existido diálogo alguno, más allá de que la víctima habría mencionado su destino y pedido agua. Según los magistrados, esa conducta no se condice con el patrón de comportamiento previo de Cash, quien solía entablar conversaciones y realizar preguntas durante sus traslados.

Otro punto relevante fue la contradicción entre lo declarado por Romero y su empleador, Miguel Segura, dueño del supermercado “Miguelito”. Mientras el imputado sostuvo que fue Cash quien pidió bajar en la Difunta Correa, su empleador declaró que Romero le dijo que decidió dejarla allí por el mal olor que tenía, lo que refuerza las dudas sobre la versión del acusado.

Incluso se valoró una entrevista periodística brindada por Romero en 2011, en la que afirmó que recién tiempo después habría sospechado que la mujer que subió a su camión podía ser María Cash, aunque dijo no poder asegurarlo, lo que sumó nuevas contradicciones al análisis judicial.

En conclusión, la Cámara Federal sostuvo que el descargo del camionero no logra aclarar las circunstancias del encuentro con la víctima y que persisten dudas suficientes que mantienen vigente la hipótesis acusatoria en esta etapa del proceso. Por ello, consideraron prematuro cerrar la investigación y avalaron la continuidad de la causa en su contra.





