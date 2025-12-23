Romina Sassarini fue designada directora de REMSa

La exsecretaria de Minería, Romina Sassarini, fue designada como directora por las acciones “C” del Directorio de Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa S.A.), según lo dispuso el Gobierno provincial mediante el Decreto Nº 902, publicado este martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial.

La medida, según adelantó Fm Aries, apunta a cubrir una vacante dentro del Directorio de la empresa estatal, que cumple un rol estratégico en el diseño y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo energético y minero en la provincia de Salta.

En el decreto se detalla que la designación se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 140 y 144, inciso 2), de la Constitución Provincial, y en el marco de lo establecido por la Ley Nº 8511 y normas complementarias.

REMSa es una sociedad del Estado con participación activa en proyectos relacionados con la exploración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, áreas consideradas claves para el crecimiento económico provincial.