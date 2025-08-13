El Senado, REMSA y la UNSa buscan llevar más capacitación minera a la Puna

En un trabajo en conjunto entre la Comisión de Minería del Senado, la Universidad Nacional de Salta, la empresa REMSA y diversas entidades públicas y privadas, se pudo avanzar en un acuerdo para que los docentes puedan dictar presencialmente carreras en San Antonio de los Cobres.

Se trata de la carrera de Técnico en Electromecánica, de amplia demanda en la actividad minera de la Puna. En la actualidad, se dictaba la carrera de forma virtual.

En el marco de este convenio, REMSA, se comprometió con el traslado de docentes y estudiantes, como así también la asistencia a las prácticas cuatrimestrales en la ciudad de Salta.

El senador por Los Andes, presentó un proyecto de ley para que la provincia le asigne un inmueble por comodato o donación a la UNSa, para que lo destinen a las capacitaciones correspondientes, y efectivizando así un espacio para las propuestas académicas.

Los involucrados también coordinaron la promoción de pasantías y prácticas laborales, en el sector minero para una mayor inserción laboral.

“Estas acciones tienen como objetivo principal evitar el desarraigo de los jóvenes de la región, brindando la posibilidad de estudiar cerca de sus hogares” afirmó la vicedecana Rita Martearena. “Queremos formar a los jóvenes en sus lugares de origen, para que puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que abandonar su comunidad” agregó.

Los senadores recibieron al ministro de Producción, Martín de los Ríos; la secretaria de Minería, Romina Sassarini y el presidente de REMSA, Javier Montero; por la UNSa la vicerrectora, Rita Martearena; junto a autoridades de la facultad de ingeniería y por la Cámara de Minería de Salta su vicepresidente, José de Castro Alem.

Participaron también el Vicepresidente de REMSA, Diego San Miguel; la responsable de RSE de REMSA, Analia Party; la decana de la facultad de ingeniería, Luz Nallim; la vice decana, Delicia Acosta; el secretario académico de la facultad de ingeniería, Emiliano Almazan y el secretario de vinculación, Adolfo Riveros Zapata.