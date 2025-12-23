Milagro Sala violó su prisión domiciliaria y activó su tobillera

La detenida jujeña dejó su casa ubicada en Villa Elvira donde se encontraba alojada con arresto domiciliario y tobillera electrónica.

Milagro Sala había solicitado el traslado, pero no espero respuesta alguna antes de violar su arresto domiciliario y activar la tobillera electrónica. Por ahora la Justicia no se expidió al respecto del episodio.

El pedido se basaba en el vencimiento del contrato de alquiler. El propietario del inmueble intimó la devolución inmediata de la vivienda y advirtió sobre la posibilidad de iniciar una acción de desalojo, lo que generó una situación de conflicto habitacional que debía resolverse de manera urgente.

La defensa de Sala sostuvo que la falta de un domicilio válido para cumplir la prisión domiciliaria no fue una situación provocada por la propia dirigente, sino una consecuencia directa de una relación contractual finalizada. En ese contexto, se remarcó que la permanencia en la vivienda ya no era posible y que resultaba incompatible con el normal cumplimiento de la medida judicial impuesta.