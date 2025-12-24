Según el rubro, conocé hasta qué hora podes comprar esta tarde

Desde la Secretaría de Trabajo de la Provincia se dio a conocer cuál es el horario de atención de los comercios tanto para el 24 como para el 31 de diciembre.

Divididos por rubros algunos deberán trabajar hasta más tarde, conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75, y a los distintos acuerdos homologados oportunamente con cámaras empresariales y/o empresas del rubro comercial y de servicios.

El horario de atención será el siguiente:

Comercio en general: hasta las 17:00hs

Supermercados minoristas: hasta las 17:00hs

Centros comerciales: hasta las 17:00hs

Comercios de electrodomésticos: hasta las 15:00hs

Corralones: hasta las 14:00hs

También recordaron que los días 25 de diciembre y 1° de enero son feriados nacionales, por lo que no podrá otorgarse descanso compensatorio por dichas jornadas, debiendo abonarse las remuneraciones correspondientes conforme a la ley, al convenio colectivo aplicable y a las escalas salariales vigentes.



