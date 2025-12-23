Florecen en pleno centro y se expande con extremada rapidez: cada local en alquiler es ocupado por una nueva tienda de ropa denominada americana, que no es más que las ferias que antes funcionaban en los barrios como la de Solidaridad, pero un poco más "chick".

Este fenómeno que vive Salta crece día a día: el auge de las tiendas de “ropa americana”. Locales que venden prendas o zapatillas usadas, muchas veces seleccionadas y de buena calidad, y están apareciendo por doquier, especialmente en el centro y zonas comerciales, donde estaba prohibido vender ropa usada antes.

Para muchos salteños, es una oportunidad de vestirse a buen precio con ropa de marca, pero la expansión del rubro también levanta interrogantes sobre la legalidad del negocio, los controles fiscales y el ingreso de la mercadería al país.

¿Qué se entiende por “ropa americana”?



El término suele utilizarse para describir prendas usadas importadas —ya sea de ferias solidarias, donaciones o lotes seleccionados— que llegan al país y se comercializan como una alternativa económica a las tiendas convencionales. En muchos casos la ropa es de buena calidad, y eso explica parte de su popularidad entre quienes buscan vestir bien sin gastar de más.

Sin embargo, pese al crecimiento de estas tiendas, no hay un control claro sobre cómo ingresa esa mercadería, si paga impuestos de importación o si llega de manera legal, lo que despierta dudas entre comerciantes formales que compiten en desigualdad de condiciones.

¿Locales habilitados en regla?



Muchas de estas tiendas ya funcionan con locales habilitados, con carteles a la vista, rotulación comercial y clientela constante. Caminando por las principales calles comerciales de Salta no es difícil ver estas tiendas de “ropa americana” junto a otras prendas nuevas.

Pero la pregunta que surge es si la mercadería ingresada lo hizo de manera legal y bajo que condiciones y controles.

¿Se paga impuesto de importación por la mercadería?

¿Se declara el ingreso de las prendas al país de forma legal?

¿Se emiten facturas como corresponde al consumidor?



En la mayoría de las veces estas tiendas no emiten factura al público, y muchos clientes dicen que solo les dan ticket sin valor fiscal. Eso abre una gran interrogante: ¿están operando como corresponde o se trata de comercio no declarado, con mercadería de procedencia incierta?

La voz de los comerciantes formales



En contrapartida, las tiendas de ropa nueva y comerciantes tradicionales han expresado su preocupación. Señalan que mientras ellos pagan alquiler, sueldos, IVA y facturan cada venta, estas tiendas de ropa usada parecen operar con menos exigencias fiscales, lo que podría generar una competencia desleal si no están registradas correctamente.

Para muchos salteños, la ropa americana es una alternativa económica pero también el Estado (nacional, provincial y municipal) tiene un rol de control para que el consumidor sepa exactamente qué está comprando, cuente con garantía y le emitan una factura.

¿Qué dice la ley y qué falta en Salta?



Legalmente, cualquier comercio que realice ventas en Argentina debe estar registrado ante AFIP y emitir factura por sus operaciones. Asimismo, la importación de mercadería usada tiene requisitos específicos: deben cumplir con aranceles, permisos y normativas aduaneras, o de lo contrario no podrían ser comercializadas legalmente.

En Salta, por ahora, no hay un control evidente difundido por organismos públicos que certifique que esas tiendas de ropa americana estén cumpliendo con todas esas obligaciones. Eso deja una zona gris que preocupa tanto a comerciantes formales como a consumidores.

El auge de las tiendas de ropa americana en Salta refleja una demanda real: ropa accesible, con estilo y a precios competitivos. Pero también pone sobre la mesa la necesidad de controles más claros sobre el ingreso legal de la mercadería y el cumplimiento fiscal.

Mientras tanto, los salteños compran, comparan precios y aprovechan la moda económica, pero los comerciantes textiles registrados se preguntan: ¿quién controla realmente lo que entra, cómo se declara y si se paga lo que corresponde?