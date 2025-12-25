Navidad en Salta: Así funcionarán los colectivos en la ciudad durante este jueves

Los salteños viven la jornada de Navidad, habiendo celebrado la Noche Buena pero con muchas personas aún por saludar, sean pariente o amigos, esperando poder compartir esta jornada. Es aquí cuando surge una pregunta que muchos buscan contestar: ¿hay colectivos este jueves?

Respondiendo a esa duda, desde SAETA supieron informar que el servicio de colectivos en Salta funciona con un esquema de horarios restringidos en todos los municipios del área metropolitana. Tras el cese de actividades de ayer por la tarde las unidades volvieron a las calles recién a media mañana para facilitar el traslado de los vecinos durante el feriado.

Los colectivos retomaron sus recorridos a partir de las 10:00 horas de este jueves 25 de diciembre con una frecuencia menor a la de un día hábil. La prestación del servicio se extenderá de forma excepcional hasta las 22:00 horas, momento en que pasará la última unidad por el centro con destino a las empresas. Es fundamental que los usuarios planifiquen sus movimientos con antelación para no quedar sin transporte durante el cierre de la jornada festiva.

Para quienes necesiten viajar mañana viernes 26 el sistema recuperará su ritmo habitual de manera escalonada desde la medianoche. El diagrama nocturno se activará a las 00 horas mientras que las salidas generales desde los barrios comenzarán a partir de las 5:30 de la mañana.

SAETA recomendó utilizar su aplicación oficial para dispositivos móviles la cual permite seguir la ubicación de las unidades en tiempo real.