Juventud Antoniana busca arquero tras la sorpresiva salida de Montero

Juventud Antoniana sufrió su primera baja de peso en el plantel: Matías Montero, arquero titular de la temporada anterior, decido aceptar la propuesta de Deportivo Madryn y se transformó en nuevo refuerzo del club patagónico

Lo que parecía una continuidad asegurada terminó en un giro inesperado. Matías Montero, arquero que había confirmado su permanencia en Juventud Antoniana, aceptó una tentadora propuesta de Deportivo Madryn y dejó al Santo sin dueño bajo los tres palos.

La comisión directiva y el cuerpo técnico continúan gestionando incorporaciones en diferentes puestos, pero deberán sumar también un arquero para la temporada del Federal A, prevista para marzo.

Otra de las prioridades son los laterales por derecha e izquierda. En la última línea y confirmados los dos marcadores centrales, Julio López (en negociación) e Ignacio Sanabria, este último ya renovó.

En el mediocampo, Juventud aseguró la continuidad de John Palacios, destacado por su recorrido y despliegue, convirtiéndo en una pieza clave para el equipo. Además, se suma Alejandro Taborda, quien tiene el visto bueno del DT.

Otros jugadores con los que se sigue negociando son: Julio López, Pablo López, Martin Esparza y Juan Cruz Franzoni.

El plantel regresará a los entrenamientos la segunda semana de enero.