Juventud Antoniana deberá esperar hasta marzo para jugar

Deportes23/12/2025
En el inicio de esta semana, se llevó a cabo el sorteo de las zonas en la Primera Nacional. Pero, se conocieron también novedades para Juventud Antoniana. 

Desde AFA, informaron que el sorteo para los equipo del Federal A, se realizarán cuando termine el Torneo Regional Amateur, el cual aún se encuentra en disputa. 

El Federal A en el 2026, otorgará dos plazas para el ascenso a la Primera Nacional. Trascendió que el formato será similar al de este año, con cuatro zonas y ascenderán dos equipos de forma directa.

El torneo también determinarán los cuatro conjuntos que deberán disputar el Regional 2027.

