Los combustibles subieron más del 40% en 2025 y superaron a la inflación: Impacto en los precios

A lo largo de 2025, los precios de los combustibles acumularon incrementos superiores al 40%, un porcentaje que superó ampliamente a la inflación anual, estimada en torno al 30%. Las subas respondieron a una combinación de factores locales e internacionales, entre los que se destacaron la evolución del tipo de cambio, el aumento de los impuestos y los mayores costos de los biocombustibles.

Según un informe elaborado por Montamat & Asociados, “en los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado”.

El estudio remarcó que la política de cambios de precios según la demanda, la ubicación geográfica y el horario continuó vigente, en especial en la red de estaciones de servicio de YPF, lo que generó variaciones semanales e incluso diarias en los valores al público.

En el acumulado de diciembre, el ajuste mensual llegó a superar el 4% a nivel nacional. De acuerdo al mismo reporte, “los incrementos a lo largo del año apuntaron a compensar las subas del tipo de cambio (41%), el biodiesel (67%), el bioetanol (37%) y los impuestos a los combustibles (52%), dando como resultado incrementos por encima de la inflación (31%)”.

Precios y paridad de importación

Tras la sucesión de aumentos, los precios de los combustibles quedaron algo por encima de sus paridades de importación. En diciembre, el valor de las naftas grado 2, correspondientes a los productos premium, se ubicó en promedio un 9% por encima de su paridad a nivel país. En el caso del gasoil, el precio quedó levemente por encima, en menos del 1%, lo que fue interpretado como un valor prácticamente en paridad.

Este escenario derivó en el anuncio de una baja de precios por parte de YPF. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, informó la semana pasada que la petrolera aplicaría una reducción del 2% en los valores de los combustibles. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, explicó al referirse a la estrategia de actualización gradual.

Desde la empresa suelen señalar que los ajustes no responden exclusivamente a la cotización internacional del petróleo, sino también a la evolución del tipo de cambio, el impuesto a los combustibles y los precios regulados de los biocombustibles, que inciden de manera directa en la estructura de costos.

Factores detrás de las subas

Al analizar la suba registrada en diciembre, el director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, sostuvo que los precios de los combustibles habían quedado rezagados frente a la devaluación acumulada desde julio. En ese sentido, indicó que las empresas probablemente optaron por postergar los aumentos hasta después del proceso electoral.

Por su parte, Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, explicó que el precio de los combustibles responde a cuatro factores principales. En el último año, la baja del petróleo actuó como un ancla, ya que el Brent registró una caída cercana a los 10 dólares por barril, lo que contribuyó a moderar los valores internos.

Sin embargo, otros tres elementos presionaron al alza: una mayor devaluación tras el cambio al esquema de bandas cambiarias, la liberación de impuestos que se encontraban congelados y el incremento en el precio de los biocombustibles. El resultado, señaló, fue una suba de los combustibles por encima de la inflación y precios más elevados medidos en dólares.

Perspectivas para 2026 y Vaca Muerta

El informe de Montamat & Asociados también puso el foco en la evolución del precio internacional del crudo. “La baja del precio internacional de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina”, indicó el documento. Por un lado, remarcó que se trata de una buena noticia porque no genera presiones adicionales sobre los precios locales y favorece una mayor convergencia con las referencias internacionales.

No obstante, advirtió que “la expectativa de un barril de referencia por debajo de los 55 dólares para 2026 puede afectar la viabilidad de proyectos de yacimientos en el margen o con costos de desarrollo más elevados”.

En ese escenario, sostener el perfil exportador y el desarrollo intensivo requerirá, según la consultora, una reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad para mantener la competitividad.

En ese marco, los analistas coincidieron en que el punto de partida será el orden macroeconómico. Una inflación en descenso y una estabilidad sostenida aparecen como condiciones clave para reducir el riesgo país, facilitar el acceso al financiamiento y abaratar su costo, dio cuenta Infobae.

A la vez, las reformas estructurales que se debatirán en el Congreso, como las iniciativas laborales, impositivas y previsionales, serán determinantes por su impacto sistémico en la competitividad del desarrollo de Vaca Muerta y del sector energético en su conjunto.