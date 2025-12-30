La AFA emitió un descargo tras nuevos allanamientos en una causa por presunta corrupción

Luego de una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad emitió un descargo oficial en el que afirmó haber colaborado plenamente con la Justicia y los organismos intervinientes.

"La AFA en su totalidad, como ya había ocurrido en ocasión anterior, se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada", señalaron desde la institución.

Según detallaron, los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025, caratulada "Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art. 303", con denuncia de la firma Auriga League S.A. Los allanamientos se realizaron tanto en la sede de la AFA ubicada en la calle Viamonte como en el predio de Ezeiza.

Durante los operativos, la Justicia halló un contrato firmado en mayo de 2021 entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. De acuerdo con la investigación, ese acuerdo le otorgaba a la firma la exclusividad para recaudar fondos provenientes de los contratos celebrados por la AFA en el exterior, incluidos los ingresos por sponsoreo, derechos de televisación y recaudaciones de partidos disputados fuera del país.

Los investigadores también detectaron movimientos financieros que incluirían la recaudación de unos 78 millones de dólaresaportados por la empresa alemana que auspicia la camiseta de la Selección Argentina.

En este contexto, el juzgado interviniente solicitó información a cuatro bancos de Estados Unidos con el objetivo de reconstruir todas las transacciones realizadas entre TourProdEnter y cuatro sociedades offshore que forman parte de la investigación.

La causa continúa en etapa de análisis de la documentación secuestrada y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.